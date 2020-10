10 game PC hay nhất ra mắt trong năm 2020

Ori and the Will of the Wisps là phần tiếp theo của Ori and the Blind Forest phát hành năm 2015. Ngay khi ra mắt hồi tháng 3 năm nay, game nhận được nhiều đánh giá tích cực trong lối chơi cũng như hình ảnh, gameplay. "Trò chơi này không có đối thủ trong cùng thể loại", trang Stevivor cho hay.