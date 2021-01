10 game đáng chơi trên iOS

Genshin Impact là game phiêu lưu thế giới mở, người chơi có thể tự do khám phá không gian pháp thuật kỳ bí xung quanh. Các nguyên tố nắng, mưa, lửa, nước trong game đều được thể hiện chi tiết, đẹp mắt. Ngoài nhiệm vụ đa dạng, cốt truyện cũng thể hiện chiều sâu với những nhân vật được trau chuốt kĩ về ngoại hình và tính cách. Tuy bị so sánh với The Legend of Zelda: Breath of the Wild, trò chơi vẫn thu hút bằng những nét rất riêng.