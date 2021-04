10 game 'bom tấn' đang được giảm giá

Devil May Cry 5: Giảm 20%, còn 269.000 đồng. Sau 10 năm chờ đợi kể từ phiên bản 4, Devil May Cry 5 và Capcom đã không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ. Theo tổng hợp điểm số trên Metacritic, Devil May Cry 5 nhận điểm 9.1 cho bản PC và 8.6 trên PS4. Bên cạnh những yếu tố truyền thống khiến người hâm mộ yêu mến như sự đa dạng trong gameplay, khả năng kết hợp các chuỗi combo nhân vật để tích điểm, phiên bản mới nhất của Devil May Cry còn tinh chỉnh lại nhiều nhược điểm của những phần trước. Ảnh: Steam.