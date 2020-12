10 đôi giày giúp tăng chiều cao

Nói đến giày tăng chiều cao, không thể không nhắc đến Stella McCartney Elyse Lace Up Shoes. Thiết kế được các cô gái ưa chuộng với kiểu dáng sang chảnh. Phần thân bằng da phối cùng đế gỗ mang lại vẻ ngoài cổ điển, thời thượng. Ảnh: 5 Inch and up.