10 đoàn tàu sang trọng bậc nhất thế giới

10. The Pride of Africa (Rovos): Châu Phi là một địa điểm du lịch thú vị. Rovos Rail cung cấp những hành trình khám phá châu lục này từ 2 đến 15 ngày. Chuyến tàu sang trọng đi xuyên biên giới các quốc gia như Botswana, Namibia, Zimbabwe, Tanzania và Zambia. Ảnh: The Luxury Train Club.