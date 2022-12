10 điều nên thử khi du lịch Đài Loan vào mùa đông

Mặc dù Đài Loan (Trung Quốc) không phải là "xứ sở mùa đông" điển hình, những hoạt động vào mùa đông tại đây luôn thu hút khách du lịch trên toàn thế giới.

Ảnh: thrillist.

Mùa đông ở Đài Loan kéo dài trong các tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Trong đó tháng 1 là tháng lạnh nhất. Mùa đông tại đây chỉ thực sự bắt đầu sau ngày 25/12 hàng năm.

Trước dịp lễ Giáng sinh, thời tiết ở Đài Loan khá đẹp, du khách vẫn có cơ hội trải nghiệm những ngày nắng. Tuy nhiên, sau Giáng sinh, Đài Loan bắt đầu trở lạnh, thời gian chiếu sáng ban ngày rút ngắn và nhiệt độ trung bình bắt đầu giảm.

Tại Đài Bắc, nhiệt độ cao nhất trong mùa đông thường dao động khoảng 16 độ C và thấp nhất khoảng 14 độ C. Tuy nhiên, thời tiết đi kèm gió lạnh, bầu trời âm u và có thể mưa phùn trong nhiều ngày. Ngược lại, khí hậu thuận lợi hơn ở phía nam Đài Loan. Mùa đông ở Cao Hùng có điều kiện thời tiết lý tưởng với nhiệt độ trung bình 22-24 độ C.

10 hoạt động nên thử khi du lịch Đài Loan mùa đông

Ảnh: tourmeaway.

Xem trình diễn Giáng sinh: Giáng sinh tuy là một ngày lễ không chính thức ở Đài Loan nhưng du khách có thể bắt gặp những cây thông được trang trí đẹp mắt và những bài hát mừng Giáng sinh ở hầu hết trung tâm mua sắm.

Để có trải nghiệm Giáng sinh thú vị nhất tại đây, hãy bắt chuyến tàu đến Banqiao. Hàng năm, một sự kiện Giáng sinh có tên là Christmasland được tổ chức tại quảng trường giữa quảng trường ga Banqiao và quảng trường hành chính Đài Bắc mới. Hàng trăm nghìn bóng đèn và đồ trang trí Giáng sinh tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Với các màn trình diễn ánh sáng đầy màu sắc, đường hầm ánh sáng lấp lánh, các buổi biểu diễn trực tiếp và chợ Giáng sinh, đây được cho là một trong những nơi thú vị nhất để trải nghiệm dịp lễ này ở Đài Loan vào mùa đông. Christmasland năm nay kéo dài đến hết ngày 2/1/2023.

Ảnh: hoponworld.

Xem pháo hoa đón năm mới: Nếu bạn đến thăm Đài Bắc trong dịp lễ này, hãy đến tòa nhà Taipei 101, nơi tổ chức một trong những sự kiện bắn pháo hoa xa hoa nhất trên thế giới. Khoảng 16.000 quả pháo hoa được bắn từ tòa tháp trong hơn 6 phút vào đêm giao thừa năm ngoái. Du khách cũng có thể đến núi Voi để xem pháo hoa với tầm nhìn ngoạn mục ra toàn cảnh thành phố.

Ảnh: afar.

Tham dự lễ hội đèn lồng: Lễ hội đèn lồng là một trong những lễ hội mang tính biểu tượng nhất để tham dự vào mùa đông ở Đài Loan. Mỗi năm, một thành phố khác nhau ở Đài Loan được chọn để tổ chức.

Vào năm 2023, Đài Bắc sẽ là nơi tổ chức lễ hội đèn lồng Đài Loan với nhiều triển lãm khác nhau quanh thành phố. Khu triển lãm trung tâm ở Nhà Tưởng niệm Tôn Trung Sơn và các khu trưng bày tại công viên Văn hóa và Sáng tạo Songshan, Xinyi, khu thương mại quận phía đông. Lễ hội dự kiến diễn ra ngày 5/2-19/2/2023, với khoảng 300 chiếc đèn lồng.

Ảnh: CKTravles.

Đi chợ đêm: Vào mùa đông, đi dạo quanh chợ đêm và thưởng thức những món ăn đường phố nóng hổi là những hoạt động thu hút du khách. Bên cạnh những khu chợ đêm nổi tiếng nhất ở Đài Loan, nhiều khu chợ nhỏ hơn cũng mở ra khắp đất nước trong dịp Tết Nguyên đán.

Ảnh: eng.taiwan.net.

Ngắm tuyết tại Hehuanshan: Tuyết ở Đài Loan rất hiếm. Để xem tuyết tại đây, bạn cần phải đi đến một trong những đỉnh núi nổi tiếng nhất là Hehuanshan, khu vực núi cao ở miền Trung Đài Loan.

Hehuanshan nằm ở độ cao 3.416 m, giáp các quận Hualien và Nantou. Đường lên đỉnh núi đi qua đèo Wuling, cũng là con đường cao nhất ở Đài Loan với độ cao 3.275 m. Ngoài Hehuanshan, Đài Loan cũng có một số địa điểm khác có thể ngắm tuyết rơi như khu giải trí rừng quốc gia Taipingshan ở Yilan, núi tuyết ở Đài Trung và Yushan (đỉnh cao nhất của Đài Loan) ở Nam Đầu.

Ảnh: taipeitimes.

Hái dâu tại huyện Miêu Lật: Là một vùng núi nằm ở miền Trung Đài Loan, giáp Hsinchu và Đài Trung, huyện Miêu Lật nổi tiếng với một số điểm tham quan như Cầu gãy Longteng, Nhà tròn Miaoli Hakka, Công viên Quốc gia Shei-Pa...

Một trong những điểm thu hút du khách nhất là những trang trại dâu tây rộng lớn nơi du khách có thể tự hái dâu. Vì mùa dâu tây trùng với mùa đông ở Đài Loan, đây là một hoạt động thú vị nên trải nghiệm.

Ảnh: KKday.

Lặn tự do ở Xiaoliuqiu: Xiaoliuqiu là một trong những hòn đảo san hô ngoài khơi đẹp nhất của Đài Loan, nằm cách Cao Hùng một chuyến phà ngắn. Một trong những hoạt động thu hút lớn nhất của Xiaoliuqiu là cơ hội bơi cùng rùa biển xanh.

Mùa đông ở Xiaoliuqiu là thời điểm tốt nhất để trải nghiệm lặn tự do với thời tiết khô, không mưa nhiều. Bạn cũng có thể khám phá các hang động địa chất, lặn với ống thở, chèo SUP và chèo thuyền kayak.

Ảnh: seagateblog.

Tham quan Thung lũng Bướm Tím Miaolin: Hàng năm, loài bướm quạ tím di cư đến phía nam Đài Loan, nơi chúng định cư trong những tháng mùa đông. Địa điểm tốt nhất để nhìn thấy chúng ở cự ly gần là ở Khu Thắng cảnh Quốc gia Maolin (còn gọi là Thung lũng Bướm Tím).

Bướm quạ tím Đài Loan là một trong 2 loài bướm di cư mùa đông duy nhất trên thế giới, còn lại là bướm vua Mexico. Du khách có thể tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn viên khi đến thăm công viên. Các hướng dẫn viên sẽ đưa bạn đến tất cả những điểm tốt nhất để chiêm ngưỡng hàng chục loài bướm. Thời điểm tốt nhất để ghé thăm Thung lũng Bướm Tím Maolin là từ tháng 11 đến tháng 3.

Ảnh: pinoyformosa.

Tắm suối nước nóng: Đài Loan là một trong những nơi tập trung nhiều suối nước nóng nhất thế giới. Hầu hết mọi quận ở Đài Loan đều có suối nước nóng, nhưng tập trung nhiều nhất ở phía bắc, gần dãy núi trung tâm. Du khách có thể đến các khu suối nước nóng như Beitou, Wulai, Jiuzhize, Ruisui...

Ảnh: eater.

Ăn lẩu Đài Loan: Một trong những hoạt động không thể bỏ qua vào mùa đông se lạnh tại đây là thưởng thức món lẩu Đài Loan nổi tiếng. Nếu bạn thích ăn cay thì đừng bỏ qua lẩu Mala ở Đài Bắc.