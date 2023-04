10 điều nên nhớ khi du lịch Bangkok tự túc

Với những du khách đi Bangkok lần đầu, bạn hãy ghi nhớ một số lưu ý cần thiết dưới đây để có một kỳ nghỉ an toàn và thú vị tại thủ đô của Thái Lan.

Được biết đến với những con phố nhộn nhịp, ẩm thực hấp dẫn và các điểm du lịch biểu tượng, thủ đô của Thái Lan có rất nhiều điều để khám phá và trải nghiệm. Với nhiều du khách, dù ghé thăm Bangkok bao nhiêu lần thì đây vẫn là thành phố không bao giờ cũ.

Để có một chuyến đi an toàn và vui vẻ, bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng và ghi nhớ một số lời khuyên sau do The Travel tổng hợp.

1. Coi chừng lừa đảo ở Bangkok

Một trong những lời khuyên du lịch quan trọng nhất đối với du khách đến Bangkok phải cẩn thận với những trò gian lận, lừa đảo. Điều này không có nghĩa là Thái Lan không an toàn. Bangkok có mức độ an toàn cao và được nhiều người coi là một trong những thành phố an toàn nhất trên thế giới. Thế nhưng giống như bất kỳ địa điểm du lịch nào khác, những trò gian lận vẫn xảy ra.

Ảnh: One Zen.

Bạn nên tránh tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ người lạ nào tiếp cận, đặc biệt là những người có vẻ quá tử tế. Ngoài ra, lên bất kỳ chiếc taxi nào đỗ cạnh khách sạn là một sai lầm sơ đẳng. Bạn nên tránh bắt taxi đỗ gần điểm lưu trú trừ khi được người của khách sạn chỉ định.

2. Lưu ý khi đi tuk-tuk và taxi

Khi lựa chọn tuk-tuk và taxi là phương tiện di chuyển, bạn cần thỏa thuận về giá với tài xế trước khi lên xe hoặc đảm bảo tài xế đã bật đồng hồ tính tiền.

Ảnh: Wanaporn Yangsiri.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ứng dụng bản đồ để đảm bảo tài xế đi theo lộ trình chính xác. Đôi khi, một số tài xế xe tuk-tuk hoặc taxi đi tuyến đường dài hơn để tăng hóa đơn.

3. Sử dụng phương tiện công cộng trong giờ cao điểm

Giao thông công cộng không chỉ là một lựa chọn rẻ hơn để đi vòng quanh Bangkok mà còn là cách nhanh nhất để thoát khỏi tình trạng giao thông tắc nghẽn trong thành phố.

Vào khoảng 7h đến 9h30 và 17h đến 19h30, giao thông có thể đông đúc và đường chật cứng ôtô, xe tuk-tuk, xe máy và xe buýt. Để tránh bị kẹt đường, du khách có thể sử dụng tàu điện ngầm Bangkok hoặc tàu BTS Skytrain. Mạng lưới thuyền và phà cũng là một phần của hệ thống giao thông công cộng của thành phố.

4. Xem đánh giá về khách sạn và tránh hỏi taxi

Chỗ ở là một phần quan trọng trong kế hoạch du lịch và nhận xét từ những du khách trước sẽ rất hữu ích cho người lần đầu ghé thăm Bangkok. Nếu một khách sạn liên tục có đánh giá trực tuyến kém, tốt nhất bạn nên tránh và chọn nơi có phản hồi tốt. Đồng thời, bạn cũng cần để ý xem có được cung cấp đủ quyền lợi như gói đã đặt không để phản ánh lại nếu thiếu thứ gì đó.

Ảnh: Andreas Brucker.

Hơn nữa, theo phản ánh của một số du khách từng đến Bangkok nhiều lần trước đây, một số tài xế (taxi và tuk-tuk) được các khách sạn trả hoa hồng khi chở khách cho họ, đồng nghĩa với việc khách du lịch có thể phải trả phí cao hơn. Do đó, bạn nên tránh hỏi tài xế taxi hoặc xe tuk-tuk về các lựa chọn chỗ ở trong thành phố.

5. Mang theo quần áo che vai và đầu gối

Tham quan nhiều ngôi chùa Phật giáo là một phần nổi bật trong chuyến du lịch Bangkok. Tuy nhiên, du khách phải nhớ mang theo quần áo phù hợp để vào chùa. Điều này bao gồm áo che vai và váy, đầm hoặc quần dài dưới đầu gối.

Ảnh: Alejandro Cartagena.

6. Cẩn trọng khi mua sắm ở Bangkok

Nhiều du khách đến Bangkok vì văn hóa mua sắm tuyệt vời ở đây. Mọi du khách đã từng đến thành phố nhộn nhịp này đều nói rằng các khu chợ và các điểm mua sắm ở đây hấp dẫn như thế nào.

Ảnh: Frida Aguilar Estrada.

Tham quan những khu chợ truyền thông mang đến cho khách du lịch cơ hội gặp gỡ người dân địa phương, hiểu rõ hơn về văn hóa của họ và tìm thấy những món đồ thú vị. Tuy nhiên, du khách cần lưu ý thương lượng và trả giá để không bị mua đắt. Ngoài ra, để tránh đồ trang sức giả, bạn chỉ nên mua tại những cửa hàng đồ trang sức chính hãng.

7. Học vài câu tiếng Thái trước khi đến thăm Bangkok

Tốt nhất, du khách nên làm quen với một vài từ tiếng Thái trước khi đến thăm thành phố. Điều này sẽ giúp bạn phần nào tự tin hơn khi giao tiếp với người địa phương.

Học một vài từ như "cảm ơn", xin chào", "tạm biệt", "chúc mừng"... có thể hữu ích cho du khách trong quá trình trải nghiệm ở Bangkok. Ngoài ra, người Thái nói Tiếng Anh khá tốt, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch (nhân viên khách sạn, tài xế, chủ quán ăn, người bán hàng…) nên bạn có thể yên tâm về vấn đề ngôn ngữ.

8. Đổi tiền (tiền xu và tiền giấy)

Một lưu ý quan trọng là nên đổi tiền sang đồng Baht Thái tại sân bay hoặc trước khi đi du lịch để có tỷ giá tốt hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn môt ít tiền giấy mệnh giá nhỏ và tiền xu để dễ thanh toán cho các phương tiện đi lại hoặc dùng bữa tại những quán ăn địa phương.

9. Thưởng thức ẩm thực đường phố có chọn lọc

Thức ăn đường phố là một phần thú vị trong trải nghiệm ẩm thực ở thủ đô Thái Lan. Du khách có thể thử rất nhiều món tại những quán ăn đường phố, chợ nổi và chợ đêm. Tuy nhiên bạn chọn nơi ăn một cách có chọn lọc.

Ảnh: Lisheng Chang.

Để tránh ăn phải đồ cũ, bạn nên chọn hàng ăn nấu trực tiếp cho khách. Bên cạnh đó, những quán ăn nổi tiếng hay có người xếp hàng dài cũng là nơi nên lựa chọn.

10. Cởi giày khi đến đền, chùa

Khi đến thăm các ngôi chùa Phật giáo ở Bangkok (và Thái Lan nói chung), điều quan trọng là phải tôn trọng các nghi thức tôn giáo. Một trong những điều cần làm là cởi giày trước khi vào đền thờ để thể hiện sự tôn trọng, lịch sự.

Ảnh: Pablo Rebolledo.