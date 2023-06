10 điều nên biết trước khi du lịch Bhutan

Cũng giống như leo núi ở Nepal, du khách lên kế hoạch đến thăm Bhutan nên xem xét trong thời gian lưu trú, bản thân có khả năng bị say độ cao không. Bhutan có vị trí nằm trong dãy núi Himalaya, sân bay Paro ở độ cao 2.243 m, còn khả năng say độ cao thường bắt đầu tại độ cao hơn 2.500 m so với mực nước biển, trong khi Tiger's Nest ở độ cao 2.950 m. Ảnh: Shutterstock.