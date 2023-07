10 điều ít người biết về Thung lũng Chết

Không chỉ là một sa mạc nóng bỏng, Thung lũng Chết (Mỹ) còn có những cảnh quan độc lạ thu hút du khách khám phá.

Sa mạc này có cá. 6 loài cá có thể sống sót trong vùng nước mặn và điều kiện khắc nghiệt của Thung lũng Chết. Một trong số đó là loài Devils Hole Pupfish đang có nguy cơ tuyệt chủng, chỉ cư trú ở vùng nước 33,5-34 độ C của Devils Hole, nơi nhiệt độ nước và nồng độ oxy có thể gây chết hầu hết loài cá khác. Loại cá màu xanh óng ánh này là một trong những loài cá hiếm nhất thế giới. Ảnh: National Park Service.

Lò than là tàn tích lịch sử của công viên. Các cấu trúc kỳ lạ giống như tổ ong của Lò than Wildrose cao 7,6 m lưu giữ lịch sử của Thung lũng Chết. Được xây dựng vào năm 1877 bởi những công nhân người Mỹ gốc Ấn Độ, Tây Ban Nha và Trung Quốc, các lò nung cung cấp nguồn nhiên liệu để sử dụng trong hai nhà máy luyện kim tại các mỏ bạc chì gần đó cho đến năm 1900. Du khách ngày nay có thể khám phá các lò nung và nghe câu chuyện về những người đã xây dựng chúng. Ảnh: Ken Lee.

Những ngọn đồi nhiều màu trông như ở hành tinh khác. Artists Drive là một khu vực siêu thực với những ngọn đồi bị xói mòn nhiều màu sắc. Quá trình oxy hóa các mỏ kim loại tự nhiên trong núi tạo ra các sắc thái màu sắc tuyệt đẹp, xanh lá, xanh dương, tím, vàng... Đây cũng là nơi được dùng làm bối cảnh cho bộ phim nổi tiếng như Star Wars: A New Hope, Spartacus, The Twilight Zone hay Tarzan. Ảnh: Blair Radford.

Devils Golf Course ("Sân Golf Ác quỷ") không dành cho chơi golf. Nơi đây được đặt tên là "Sân golf Ác quỷ" vì trên bề mặt này "chỉ có ma quỷ mới có thể chơi golf". Devils Golf Course là một cảnh quan đầy màu sắc bị gió và mưa bào mòn thành những hình thù lởm chởm. Các thành tạo muối được điêu khắc tạo thành một địa hình gồ ghề vừa tinh tế vừa ấn tượng. Ảnh: Michel Hersen.

Hiện tượng "cát biết hát". Mặc dù cồn cát chỉ là phần nhỏ của Thung lũng Chết, những gợn sóng phủ bóng và đường cong duyên dáng của cát là khung cảnh ấn tượng hàng đầu trong công viên. Cồn cát Mesquite Flat là nơi dễ đến nhất và cũng là địa điểm duy nhất được phép trượt cát. Trên đỉnh cồn cát, bạn có thể trải nghiệm một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất của sa mạc, đó là cát biết hát. Khi cát trượt xuống mặt dốc của cồn cát cao, có thể tạo ra âm thanh nghe giống như nốt trầm của đàn ống. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được biết, nhưng có phỏng đoán cho là do ma sát giữa các hạt cát. Ảnh: Alla Gill.

Những tảng đá tự di chuyển tại Thung lũng Chết. Racetrack Playa là nơi có một hiện tượng bí ẩn. Rải rác dưới đáy hồ khô này là hàng trăm tảng đá để lại dấu vết di chuyển trên mặt đất. Một số tảng đá nặng tới 317 kg, đã di chuyển hơn 457 m. Trong nhiều năm, nguồn gốc chuyển động của chúng vẫn chưa được giải thích, nhưng vào năm 2014, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra lý do làm di chuyển các tảng đá. Sự kết hợp của các điều kiện thời tiết là lũ lụt và những đêm đông lạnh giá đã đóng băng nước thành một lớp băng mỏng, sau đó vỡ thành những tấm lớn khi đêm chuyển sang ngày, gió sẽ đẩy tảng đá về phía trước trên bề mặt trơn trượt, để lại vệt trên lớp bùn mềm bên dưới. Ảnh: Cat Connor.

Thung lũng Chết là nơi nóng nhất trên Trái Đất. Vào tháng 7/2018, Thung lũng Chết đã trải qua tháng nóng nhất được ghi nhận. Nhiệt độ trung bình là 42 độ C bao gồm cả mức thấp vào ban đêm. Mức cao nhất vào ban ngày đạt gần 53 độ C trong 4 ngày liên tiếp. Mặc dù nhiệt độ cao khá nguy hiểm, du khách vẫn có thể khám phá công viên vào mùa hè. Khách tham quan được khuyến khích ở lại những khu vực đông người qua lại của công viên, để có thể nhận giúp đỡ trong trường hợp xe bị hỏng. Ảnh: National Park Service.

An Ngọc

Theo U.S. Department of the Interior