10 diễn viên chuyên vai phụ có sức ảnh hưởng bậc nhất Hàn Quốc

Oh Jung Se: Nam diễn viên sinh năm 1977 trở nên quen thuộc với khán giả châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng nhờ vai người anh trai thiểu năng trí tuệ của Kim Soo Hyun trong Điên thì có sao?. Oh Jung Se xuất thân từ diễn viên kịch nói, bắt đầu đóng phim từ thập niên 1990 và ghi dấu ấn trong phim lãng mạn How to Use Guys with Secret Tips. Ngoài Điên thì có sao?, anh có gây ấn tượng với vai ông chủ khu đất mặt bằng có tên No Gyu Tae trong Khi hoa trà nở. Vai diễn ấn tượng trên giúp anh giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2020.