10 điểm ngắm hoàng hôn tại Hong Kong

7. Wu Kai Sha Beach: Nằm ở cuối Ma On Shade Promenade, bãi biển Wu Kai Sha là một thiên đường cho những du khách thích ngắm hoàng hôn. Bãi biển lần đầu tiên trở nên nổi tiếng khi cư dân tạo thành một cấu trúc hình trái tim khổng lồ từ đá. Điều này đã thu hút nhiều người người đến đây hơn do vẻ tuyệt đẹp bãi biển mang lại. Du khách có thể chụp những bức ảnh hoàng hôn và ngắm nhìn sắc trời thay đổi trên mặt nước. Ảnh: Time Out.