10 điểm đáng chú ý trên BMW 3 Series

Hệ thống BMW Live Cockpit Plus và BMW Live Cockpit Professional: BMW 3 Series sở hữu màn hình cảm ứng kích thước lớn từ 8,8 đến 10,25 inch. Các phiên bản 320i Sport Line Plus và 330i M Sport đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch với giao diện hiển thị sắc nét, dễ sử dụng. Người lái và hành khách có thể sử dụng các tính năng trên xe qua chức năng ra lệnh bằng giọng nói thông minh bằng tiếng Anh tự nhiên mà không cần nhớ câu lệnh có sẵn. Phiên bản 320i Sport Line sử dụng hệ thống BMW Live Cockpit Plus, hai phiên bản còn lại là 320i Sport Line Plus và 330i M Sport sử dụng hệ thống BMW Live Cockpit Professional.