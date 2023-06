10 địa điểm dự kiến đông khách nhất châu Âu dịp hè

Thủ đô Dublin (Ireland) được đông đảo du khách cũng như du học sinh từ các nước châu Âu quan tâm do chi phí phải chăng. Cùng là thủ đô lớn nhưng sinh hoạt phí ở Dublin rẻ hơn nhiều so với London (Anh) hay New York (Mỹ). Dublin còn được biết đến với tên gọi thủ đô văn học của thế giới. Không ít các tác giả nổi tiếng được sinh từ vùng đất này. Ảnh: Luciann Photography/Pexels.