10 địa điểm đón năm mới lạnh nhất thế giới

Buffalo, New York, Mỹ: Nằm ở cuối hồ Erie, thuộc top địa điểm lạnh giá nhất ở tiểu bang New York, Buffalo sẽ là địa điểm đón năm mới thú vị với lễ thả bóng được mong chờ nhất năm cùng màn trình diễn pháo hoa hoành tráng. Sự kiện đón năm mới tại Buffalo sẽ khiến du khách thỏa sức vui chơi với nhiều trải nghiệm độc đáo, xóa tan thời tiết lạnh giá âm 6 độ C. Ảnh: News - Buffalo Place.