10 địa điểm đẹp nhất châu Âu cho mùa xuân

Pembrokeshire (Anh) từng được chọn làm bối cảnh trong nhiều bộ phim đình đám như Alice in Wonderland, Robin Hood, Me Before You... Những tòa lâu đài diễm lệ, bãi biển trong xanh và những thị trấn ven biển mộng mơ hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm khó quên khi đến đây. Ảnh: Daily Mail.