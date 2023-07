10 địa điểm bí ẩn chưa được giải mã

Đảo búp bê (Mexico): Hòn đảo ma ám La Isla de las Munecas (The Island of the Dolls) nằm giữa kênh đào Xochimico ở Mexico. Chuyện kể rằng một người đàn ông sống trên đảo bắt đầu treo búp bê lên cây sau khi ông phát hiện thi thể một bé gái bên bờ kênh đào bao quanh khu vực ông sinh sống, cạnh em là một con búp bê. Tin rằng treo búp bê trên cây có thể an ủi và bảo vệ linh hồn cô bé, ông bắt đầu thu thập những con búp bê người ta bỏ đi. Khi truyền thông tìm đến đây đưa tin về câu chuyện kỳ lạ, hòn đảo dần trở nên nổi tiếng, càng lúc càng nhiều người muốn thử một lần đặt chân đến địa điểm kinh dị này. Ảnh: Isladelasmunecas.