10 dấu hiệu say nắng nghiêm trọng

Say nắng có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Một số dấu hiệu của hiện tượng này nhiệt độ cơ thể tăng cao, tim đập nhanh và ngất xỉu.

Say nắng mức độ nặng có thể ảnh hưởng tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Research.noaa.

Nhiệt độ môi trường cao có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe do thay đổi cơ chế điều chỉnh nhiệt độ tự nhiên của cơ thể. Theo đó, trong mùa nắng nóng, con người có thể bị say nắng, mất nước, mệt mỏi, tiêu chảy, chóng mặt hay chuột rút.

"Sốc nhiệt là trường hợp cấp cứu y tế nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Hiện tượng này xảy ra khi hệ thống điều chỉnh nhiệt độ không thể làm mát cơ thể, dẫn đến nhiệt độ cơ thể cao đến mức nguy hiểm", tiến sĩ Rakesh Gupta, chuyên gia tư vấn cấp cao Nội khoa, Bệnh viện Ramkrishna (Ấn Độ), cho biết.

Ngoài ra, tiếp xúc với nhiệt trong thời gian dài gây kiệt sức hoặc tệ hơn là say nắng. Đây có thể là tình trạng đe dọa tính mạng, xảy ra khi nhiệt độ cơ thể cao hơn 40 độ C. Say nắng có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho não và các cơ quan quan trọng khác, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

"Kiệt sức vì nóng và say nắng là tương tự nhau, tuy nhiên, có một số điểm khác biệt quan trọng. Kiệt sức do nhiệt xảy ra bởi 2 yếu tố: Tiếp xúc dài với nhiệt độ quá cao và thiếu nước. Điều này có thể dẫn đến đổ mồ hôi nhiều, mạch yếu và hiện tượng thở gấp ở người bị", tiến sĩ Pavan Pai, chuyên gia tư vấn Thần kinh, Bệnh viện Wockhardt (Ấn Độ), cho biết.

Theo đó, tiến sĩ Rakesh Gupta và tiến sĩ Pavan Pai chia sẻ một số dấu hiệu và triệu chứng của say nắng không nên bỏ qua:

- Nhiệt độ cơ thể cao từ 40 độ C trở lên.

- Tim đập nhanh.

- Thở gấp: Khi nhiệt độ quá cao, chế độ làm mát của cơ thể kích thích tim đập nhanh hơn, dẫn đến khó thở hoặc thở gấp.

- Chóng mặt: Say nắng có thể làm gián đoạn hệ thống thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến chức năng não, gây chóng mặt, thậm chí co giật.

- Nhức đầu: Nhức đầu dữ dội, thường kèm theo chóng mặt hoặc choáng váng, có thể do cơ thể mất nước hoặc hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cơ thể quá cao.

- Nôn hoặc buồn nôn.

- Da khô, nóng, đỏ bừng.

- Chuột rút: Đây là hiện tượng cơ co thắt nghiêm trọng khi cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều do nhiệt độ quá cao. Hiện tượng này thường gặp sau khi tập thể dục.

- Mồ hôi bất thường: Trường hợp bị say nắng thông thường, cơ thể có thể ngừng đổ mồ hôi. Ngược lại, nếu bị sốc nhiệt do gắng sức, cơ thể có thể ra mồ hôi đầm đìa.

- Phát ban: Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên quá cao, cơ thể sẽ đưa máu đến da để tự hạ nhiệt, khiến da có màu đỏ. Tùy thuộc vào loại say nắng mà gặp phải, da của từng người cũng có thể cảm thấy ẩm ướt hoặc cực kỳ khô.