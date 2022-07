10 dấu hiệu bất thường cảnh báo cơ thể thiếu sắt

Da nhợt nhạt hơn bình thường: Theo tạp chí Self, hemoglobin trong tế bào hồng cầu làm cho máu có màu đỏ. Vì vậy, nồng độ hemoglobin thấp do thiếu sắt khiến máu ít có màu đỏ hơn. Đó là lý do làn da có thể giảm màu sắc hoặc độ ấm ở những người thiếu sắt. Màu da xanh xao thường là một trong những điều đầu tiên mà bác sĩ xem xét như dấu hiệu của thiếu sắt. Thiếu máu cũng biểu hiện ở phần mí mắt dưới có màu hồng nhạt hoặc vàng. Ở những người có tông màu da sẫm hơn, mí mắt có thể là khu vực duy nhất để phát hiện tình trạng thiếu sắt. Ảnh: Bebeautiful.