10 đại học danh tiếng thế giới

11 năm liên tiếp, Đại học Harvard (Mỹ) đứng đầu trong xếp hạng World Reputation Rankings do Times Higher Education (THE) bầu chọn. Tương tự xếp hạng các năm trước, tổng điểm đánh giá của trường đạt tối đa. Harvard cũng là trường duy nhất trong danh sách đạt được số điểm 100 ở cả hai mục nghiên cứu và giảng dạy. Đại học Harvard thành lập năm 1636, là tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất ở Mỹ và luôn được đánh giá cao về tầm ảnh hưởng, danh tiếng trên toàn thế giới. Ảnh: The New Times.