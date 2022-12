10 cuốn sách hay nhất năm 2022 do New York Times bình chọn

"The Candy House", "Checkout 19", "Stay True", "Under the Skin" nằm trong danh sách 10 cuốn sách hay nhất năm 2022 của tờ báo New York Times.

Khi năm 2022 đang dần kết thúc, các biên tập viên của tờ báo New York Times lựa chọn ra 100 cuốn sách nổi bật năm 2022, trong đó 10 cuốn sách dưới đây, bao gồm 5 tiểu thuyết và 5 tác phẩm phi hư cấu được đánh giá là hay nhất.

The Candy House - Jennifer Egan

Jennifer Egan là nhà văn từng giành giải Pulitzer năm 2011 với cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản tại Việt Nam mang tên Ký ức đen. Hơn 10 năm sau, bà ra mắt tiểu thuyết thứ 6 mang tên The Candy House và là phần tiếp theo của Ký ức đen. Rất nhiều nhân vật trong tác phẩm trước xuất hiện lại trong The Candy House, với những diễn biến mới, cuộc sống mới.

Theo New York Times, người đọc không nhất thiết phải đọc Ký ức đen trước khi bước vào thế giới của The Candy House, bởi câu chuyện mà Egan vẽ ra cho các nhân vật được gói gọn và hoàn chỉnh. Lần này, dàn nhân vật của Jennifer Egan từ tù nhân cho đến những người sáng tạo kết nối với nhau thông qua sự tiến bộ của công nghệ có thể truy cập và kết nối với ngân hàng ký ức, thậm chí dùng nội dung để làm tiền tệ trên mạng xã hội.

Xây dựng trên chất liệu khoa học viễn tưởng, The Candy House vẫn mang đến một câu chuyện hài hước và gần gũi lạ lùng.

Checkout 19 - Claire-Louise Bennett

Checkout 19 là tiểu thuyết thứ hai của Claire-Louise Bennett, một nhà văn Anh sống ở Ireland. Thế nhưng Checkout 19 không những hội tụ đầy đủ nét độc đáo vừa nghệ thuật vừa tăm tối từ tác phẩm trước đó mà còn đặc sắc và thú vị hơn.

Cuốn sách kể về một phụ nữ thuộc tầng lớp lao động sống ở một thị trấn bên rìa London và có niềm yêu thích đặc biệt về ngôn ngữ. Các biên tập viên của New York Times tin rằng đây là một tác phẩm tuyệt vời cho những người yêu sách, nhắc nhớ chúng ta việc đọc sách có thể thú vị đến nhường nào.

Độc giả sẽ choáng váng, thích thú trước trải nghiệm của nhân vật chính. Checkout 19 là minh chứng rõ ràng cho thấy sức mạnh của trí tưởng tượng và cách nó dẫn lối cho chúng ta trong cuộc sống.

Demon Copperhead - Barbara Kingsolver

Tác phẩm của Barbara Kingsolver được coi như một phiên bản kể lại David Copperfield nổi tiếng của Charles Dickens. Lấy bối cảnh ở Appalachia miền Nam nước Mỹ, tác phẩm kể lại cuộc đời của cậu bé con trai của một phụ nữ đơn thân từ tuổi thiếu niên, không có tài sản gì ngoài vẻ đẹp trai, mái tóc màu đồng của người cha, trí thông minh cay độc và tính cách hung dữ.

Cuộc đời của chàng trai ấy tái hiện lại những vấn đề nhức nhối trong cuộc sống, đói nghèo, nghiện ngập và bị tước đoạt nhiều quyền. Những vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết trong tiểu thuyết của Charles Dickens nhưng Barbara Kingsolver đã khơi dậy lại niềm tin vào sức mạnh, sự biến đổi của một câu chuyện hay.

The Furrows - Namwali Serpell

Nhân vật chính của cuốn sách mất đi người em trai 7 tuổi khi chỉ mới ở tuổi 12, và kể từ đó trở đi cô nhìn thấy gương mặt của em trai mình ở khắp mọi nơi. The Furrows là một cuốn tiểu thuyết đáng nhớ ghi lại nỗi đau mất mát khôn nguôi, về cách kéo giãn và nén chặt thời gian hay định hình lại ký ức khiến con người ta lạc lối trong thực tại.

Namwali Serpell là nhà văn gốc Zambia đang sinh sống tại Mỹ. Cô là cây viết tài năng và được vinh danh trong Africa39, một trong 39 nhà văn dưới 40 tuổi có đóng góp quan trọng trong nền văn học châu Phi đương đại. The Furrows mới chỉ là tiểu thuyết thứ 2 của cô, trước đó tác phẩm The Old Drift cũng được đánh giá cao và nhận nhiều giải thưởng văn học lớn.

Trust - Hernan Diaz

New York Times đánh giá Trust của Hernan Diaz là một tác phẩm khiến người đọc đầy phấn khích, với cốt truyện lấy bối cảnh đầu thế kỷ 20 ở Mỹ, xoay quanh một cặp nhà tài phiệt mới nổi của thị trường chứng khoán cùng người vợ tài năng của ông. Khi đang ở đỉnh cao danh vọng và tiền bạc, những tin đồn bắt đầu vây quanh họ khiến vị thế họ bị đặt vào vòng nguy hiểm

Tác phẩm được chia thành 4 phần chính, mỗi phần được kể lại bằng những góc nhìn khác nhau, được chuyển hướng khéo léo và tinh tế, lật mở từng lớp thông tin. Trust lôi cuốn người đọc vào cuộc chiến của đồng tiền và cách nó thao túng sự thật ẩn đằng sau lớp hào nhoáng của nước Mỹ thời hoàng kim.

An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us - Ed Yong

Trong An Immense World, Ed Yong đưa người đọc vượt qua giới hạn giác quan thông thường để đến với thế giới tự nhiên kỳ thú, lắng nghe câu chuyện của thiên nhiên. Đó là những con bọ bị thu hút bởi lửa, những con rùa có thể theo dõi từ trường Trái Đất, khuôn mặt có vảy của cá sấu nhạy cảm như ngón tay người, những con sò đơn giản nhưng lại có thị giác phức tạp…

Ed Yong là một người kể chuyện hấp dẫn, và có rất nhiều sự thật đáng ngạc nhiên về động vật giúp cuốn sách này đi đến phần kết luận sâu sắc của nó: Thế giới bao la rộng lớn này sẽ khiến chúng ta nhận ra mình thực sự nhỏ bé như thế nào.

Stay True: A Memoir - Hua Hsu

Hua Hsu là thế hệ thứ 2 người Đài Loan, Trung Quốc định cư tại Mỹ, đang sống tại New York, là giáo sư môn Anh Văn tại một trường đại học và một cây viết nổi bật của tờ New Yorker. Trong cuốn hồi ký Stay True, Hsu nhớ lại quãng thời gian ở Berkeley vào giữa những năm 1990 với tư cách là một kẻ hợm hĩnh âm nhạc, kén chọn thị hiếu và đánh giá thị hiếu của người khác một cách tàn nhẫn.

Sau đó, anh gặp Ken, một cậu bé người Mỹ gốc Nhật. Tình bạn của họ thân thiết nhưng ngắn ngủi khi chưa đầy ba năm sau, Ken qua đời trong một vụ cướp ôtô.

Hsu lần theo dấu vết mối quan hệ của họ, viết nên một câu chuyện về tuổi mới lớn kể chi tiết về cả những điều bình thường và phi thường. Stay True là một cuốn hồi ký về quá trình trưởng thành và về việc di chuyển khắp thế giới để tìm kiếm ý nghĩa và những điều ta thuộc về.

Strangers to Ourselves: Unsettled Minds and the Stories That Make Us - Rachel Aviv

Tác phẩm Strangers to Ourselves của Rachel Aviv được coi là một khám phá mang tính đột phá về bệnh tâm thần và tâm trí, đồng thời làm sáng tỏ mối liên hệ đáng ngạc nhiên giữa chẩn đoán và nhận dạng.

Bắt đầu bằng trải nghiệm cá nhân khi mắc chứng chán ăn kể từ khi 6 tuổi, Rachel Aviv đã đặt ra những câu hỏi cơ bản về cách chúng ta hiểu bản thân trong những giai đoạn khủng hoảng và đau khổ. Đây không phải là một cuốn sách chống tâm thần học, những gì Rachel Aviv làm là giữ không gian cho sự đồng cảm và sự không chắc chắn, khám phá các câu chuyện thay vì vội vã giải thích chúng.

Cô theo chân một phụ nữ Ấn Độ được tôn như một vị thánh sống có thể chữa khỏi nhiều căn bệnh, một phụ nữ gặp vấn đề tâm thần đang đấu tranh quyền nuôi con, một phụ nữ trẻ giàu có nhưng sống phụ thuộc vào thuốc an thần, một người đàn ông dành cả cả đời để tìm cách phản bác lại nhà phân tâm học. Đó là những người đã vượt qua giới hạn của lời giải thích tâm lý học, minh chứng cho sự vững chắc và khả năng phục hồi của tâm trí.

Under the Skin: The Hidden Toll of Racism on American Lives and on the Health of Our Nation - Linda Villarosa

Bàn về vấn đề phân biệt chủng tộc tại Mỹ, nhưng Under the Skin của Linda Villarosa đi sâu hơn vào sự chênh lệch sức khỏe giữa người da trắng và da màu. Tác phẩm như một bản cáo trạng vạch trần những thế lực đằng sau hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe tại Mỹ khiến người da màu ốm yếu hơn và tuổi đời ngắn hơn so với người da trắng.

Linda Villarosa hoàn thiện cuốn sách thông qua những bài báo, những nghiên cứu độc lập, tạo ra một tác phẩm bước ngoặt đầy kịch tính, bi thảm và cấp thiết cho hệ thống chính quyền nói riêng và xã hội nước Mỹ nói chung.

We Don’t Know Ourselves - Fintan O’Toole

Thay vì viết hồi ký về cuộc đời mình, Fintan O’Toole, một nhà báo người Ireland, đã viết về lịch sử Ireland thời hiện đại kể từ năm 1958 đến nay. Xuyên suốt 43 chương sách là một hành trình nhiều tập đi qua một loạt thời đại lịch sử, từ làn sóng di cư sang Anh và Mỹ, sự kìm kẹp của nhà thờ Công giáo cho đến các vấn đề gần đây như phá thai và hôn nhân đồng giới.

Qua cuốn sách We Don’t Know Ourselves, Fintan O’Toole đã khéo léo khắc họa nên một đất nước trong dòng chảy thay đổi mạnh mẽ, nhưng vẫn pha trộn những nét rất riêng của chính ông, vừa hài hước vừa ranh mãnh.