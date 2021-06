10 cuốn sách được trao huân chương Carnegie

Bắc cực quang - Philip Pullman: Tác phẩm chiến thắng năm 1995 là tập đầu tiên trong bộ sách Vật chất tối của ngài, do nhà văn Philip Pullman sáng tạo ra. Sách kể về chuyến phiêu lưu của cô bé Lyra cùng chiếc Chân Kế chỉ sự thật để đi giải cứu những người bạn bị bắt cóc. Ở hai phần tiếp theo, Lyra cùng người bạn đồng hành Will du hành giữa các thế giới song song để khám về Bụi, cũng như thực hiện lời tiên tri về chính vận mệnh của cô bé. Trong danh sách 10 cuốn sách được yêu thích nhất từng thắng giải Carnegie, Bắc cực quang được lựa chọn là tác phẩm hay nhất, được vinh danh là "Carnegie of Carnegies". Ảnh: Wings Books.