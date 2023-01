10 cuốn sách được các tỷ phú ưa thích

The Innovator's Dilemma viết về sự thất bại của các công ty hàng đầu trong một số ngành công nghiệp khi họ đối mặt với sự thay đổi của thị trường và công nghệ. Sách giải thích lý do các công ty hàng đầu đã đầu tư phát triển các công nghệ mới nhưng vẫn có thể đánh mất vị thế dẫn đầu thị trường và trình bày cách thức để tránh khỏi điều này. Không chỉ là cuốn sách “gối đầu giường” về sáng tạo của Steve Job hay Jeff Bezos, The Innovator's Dilemma luôn là tiền đề và nền tảng cho những nhà lãnh đạo và tổ chức có tính sáng tạo cao.