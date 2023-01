10 chuyến tàu hỏa được kỳ vọng nhất

Hành trình New Zealand off the beaten path: Nhà điều hành tàu Great Journeys New Zealand ra mắt các chuyến du lịch nhiều ngày vào năm nay với những đêm nghỉ tại các địa điểm đẹp nhất. Nhà điều hành hứa hẹn: "Khi hướng dẫn viên dẫn bạn vượt qua những con đường và đường cao tốc quen thuộc, bạn sẽ hòa mình vào văn hóa New Zealand đích thực". Ảnh: Greatjourneysnz.