10 chuyến du thuyền vòng quanh thế giới

Du thuyền MSC Poesia: Con tàu này sẽ đưa khách đến 56 điểm đến trong hành trình 120 ngày bắt đầu từ Rome, Italy. Các quốc gia dừng chân bao gồm Argentina, Chile, Peru, New Zealand, Austalia, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Ấn Độ và Jordan. Khi không khám phá từng bến cảng, bạn có thể thư giãn trong các hồ bơi, bồn tắm nước nóng, nhà hàng, quán bar và spa. Giá vé bắt đầu từ 17.199 USD /người. Ảnh: The Mirror.