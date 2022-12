10 cây cầu vượt biển dài nhất thế giới

Cầu cao tốc hồ Pontchartrain, Louisiana​, Mỹ: Cầu cao tốc hồ Pontchartrain là cây cầu bắc ngang qua hồ Pontchartrain với chiều dài 38,42 km, nối liền thành phố Metairie và quận St. Tammany. Cầu được Guinness xác nhận là cây cầu liên tục trên mặt nước dài nhất thế giới vào năm 1969. Ngoài giúp giao thông đi lại thuận lợi, đây còn là địa điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: Travel The Food For The Soul.