10 cầu thủ có thu nhập cao nhất trong năm 2020

Robert Lewandowski ( 28 triệu USD ): Tiền đạo người Ba Lan trở thành chân sút số một của Bayern Munich sau khi rời Borussia Dortmund. Phong độ ấn tượng cùng thành tích đạt được với đội chủ sân Allianz Arena ở mùa giải trước (giành cú ăn ba Bundesliga, Champions League và DFB Pokal - PV) giúp Lewandowski giành giải Cầu thủ hay nhất năm do FIFA bầu chọn ở lễ trao giải The Best 2020.