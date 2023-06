10 câu chuyện tình yêu mang âm hưởng mùa hè

"Đại gia Gatsby", "Gọi em bằng tên anh", "Một ngày"... đều là những câu chuyện tình đẹp với bối cảnh mùa hè.

Mùa hè không chỉ có tình yêu, nhưng một mùa hè thiếu vắng những câu chuyện tình yêu không phải mùa hè đúng nghĩa. Dưới đây là những cuốn sách tuyệt đẹp về tình yêu trong mùa hè.

Đại gia Gatsby - F.Scott Fitzgerald





Câu chuyện về chàng triệu phú Jay Gatsby si tình có lẽ đã quá nổi tiếng với người đọc. Để thu hút sự chú ý của nàng Daisy Buchanan ở phía bên kia hồ, Gatsby đã mở những bữa tiệc xa hoa rực rỡ suốt cả mùa hè năm ấy. Nhưng đằng sau sự giàu có lố bịch ấy, tất cả những gì họ có thể mua được là bi kịch.

Tác phẩm nổi tiếng của F.Scott Fitzgerald viết trong thời đại nhạc Jazz những năm 1920 khi âm nhạc và những vũ điệu khiến người ta mê đắm. Đại gia Gatsby từng được nhiều lần chuyển thể thành phim, trong đó nổi tiếng nhất là bản điện ảnh năm 2013 với sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Carey Mulligan.

Một ngày - David Nicholls

Một ngày là câu chuyện tình nổi tiếng của David Nicholls, vừa hài hước vừa buồn bã kéo dài suốt 20 năm. Ngày 15 tháng bảy năm 1988 là lần đầu tiên Emma và Dexter gặp nhau sau lễ tốt nghiệp đại học. Và trong hai thập kỉ sau, vẫn vào ngày giữa tháng bảy, họ gặp gỡ nhau, gọi điện cho nhau, chuyển từ tình bạn sang tình yêu, trải qua những hạnh phúc cũng như đau khổ.

Kể từ khi ra mắt năm 2009, cuốn tiểu thuyết nhanh chóng được yêu thích trên khắp thế giới, và được chuyển thể thành phim điện ảnh với sự góp mặt của Anne Hathaway và Jim Sturgess.

Maybe in Another Life - Taylor Jenkins Reid

Ở tuổi 29, Hannah Martin không biết mình thực sự muốn gì. Cô đã chuyển đến sống ở 6 thành phố khác nhau, làm cả tá công việc tẻ nhạt kể từ khi tốt nghiệp đại học.

Vào một đêm mùa hè trong quán bar, Hannah phải đối mặt với hai lựa chọn: về nhà với bạn thân và bạn cùng phòng, hoặc lên xe với anh bạn trai thời cấp ba.

Bằng cách đưa ra hai tuyến truyện song song dựa trên quyết định của Hannah, Maybe in Another Life đặt ra câu hỏi về số phận và tình yêu đích thực: liệu có tồn tại tri kỉ hay không.

The Magus - John Fowles

Tác phẩm cận hiện đại của John Fowles lấy bối cảnh tại một hòn đảo Hy Lạp tràn ngập ánh nắng mùa hè. Nicholas, một chàng trai trẻ người Anh, tốt nghiệp trường Oxford và yêu thích thơ ca khi đặt chân lên đảo đã phải lòng một người phụ nữ bí ẩn hiện diện dưới 3 cái tên Lily Montgomery, Julie Holmes và Vanessa Maxwell.

The Magus mang đến một câu chuyện tình yêu đau lòng, vỡ tan như thủy tinh trong cơn gào thét ở sâu thẳm tâm hồn mỗi người.

The Summer of Impossible Things - Rowan Coleman

Sau khi lo hậu sự cho mẹ, hai chị em Pia và Luna phát hiện ra sự thật đau lòng về gia đình mình. Luna tình cờ có cơ hội quay ngược trở lại quá khứ vào mùa hè năm 1977 khi mẹ cô vẫn là một thiếu nữ trẻ. Luna bị giằng xé bởi lựa chọn, cứu mẹ để thoát khỏi bi kịch trong tương lai, nhưng điều đó có nghĩa là phải hy sinh chính cuộc đời của mình.

The Summer of Impossible Things đem đến một câu chuyện tràn ngập tình yêu thương gia đình cũng như một mối tình lãng mạn quyết định số phận.

Instructions for a Heatwave - Maggie O’Farrell

Vào một mùa hè nóng nực năm 1976, một người đàn ông trung niên đi mua báo và không bao giờ quay trở lại. Những đứa con đã trưởng thành trở về nhà an ủi mẹ, và tìm hiểu về sự mất tích bí ẩn của cha, giữa những căng thẳng trong chính cuộc sống của họ.

Instructions for a Heatwave giới thiệu đến bạn đọc một câu chuyện nhân văn về hôn nhân, về các mối quan hệ, và trên tất cả là gia đình cùng tình yêu thương vô bờ bến.

Gọi em bằng tên anh - Andre Aciman

Đây là câu chuyện tình yêu nổi tiếng giữa cậu trai trẻ Elio 17 tuổi và vị khách trọ mùa hè Oliver tại căn biệt thự vùng duyên hải Riviera những năm 1980. Trong những tuần mùa hè sôi động ấy, những đam mê cuồn cuộn chảy giữa hai người, mang đến những phân cảnh đáng nhớ trong tác phẩm đầu tay của Andre Aciman.

Gọi em bằng tên anh đã được chuyển thể thành phim điện ảnh năm 2017 với sự thể hiện của Timothée Chalamet và Armie Hammer. Bộ phim nhận được 4 đề cử Oscar và chiến thắng hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

A Fine and Private Place - Peter S. Beagle

A Fine and Private Place được viết khi Beagle mới chỉ 19 tuổi vào năm 1960. Đây là một câu chuyện tình lạ thường và đầy màu nhiệm diễn ra trong những giờ phút đen tối của một mùa hè New York nóng nực.

Michael chưa sẵn sàng đón nhận cái chết của mình, nhưng khi bị mắc kẹt như một bóng ma trong nghĩa trang, anh bắt gặp một cô gái cuốn hút Laura. Và tình yêu của họ phải tìm cách vượt qua được ranh giới của thế giới linh hồn và những ngôi mộ.

Tình yêu vị kem Ý - Jenna Evans Welch

Lina đã dành 16 năm sống ở Mỹ, nay vì lời hứa với mẹ trước khi mẹ cô qua đời mà chuyển đến đất nước Italy xa xôi với một người xa lạ.

Lần theo cuốn nhật ký của mẹ, Lina bắt đầu tìm hiểu về quá khứ thời trẻ của mẹ, đồng thời kết bạn với nhiều người mới, trong đó cả cậu bạn đáng yêu Ren với nụ cười tỏa nắng. Cả hai dành mùa hè để đi đến những địa điểm mà mẹ Lina đã đi qua. Tình yêu vị kem Ý đưa bạn đọc đến một đất nước châu Âu tuyệt đẹp, nơi người ta tìm đến chỉ vì hai lý do: tình yêu và kem gelato.

Beach Read - Emily Henry

Hai nhà văn thuộc hai thể loại khác nhau tình cờ gặp trong một kì nghỉ hè trên bãi biển đã quyết định cá cược. Cả hai sẽ hoán đổi thể loại mà mình đang viết, một bên là văn học lãng mạn, một bên là văn học nghiêm túc, để xem ai sẽ xuất bản được tác phẩm mà không thuộc sở trường của mình.

Beach Read là một cuốn sách vui nhộn dành cho những người yêu sách và chắc chắn sẽ dành hết cả mùa hè để thưởng thức những cuốn sách đầy thú vị.