10 câu chuyện ảnh nổi bật trên Zing năm 2020

Cặp vợ chồng tí hon: "Không có con chúng tôi vẫn hạnh phúc" Tác giả: Ngọc Hiền - Thảo Thu Vợ chồng Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1988, Nghệ An) và Lê Thị Diễm My (sinh năm 1989, Ninh Thuận) đều mắc bệnh lùn tuyến yên vì thiếu hormone tăng trưởng, khiến cơ thể không thể phát triển bình thường và không thể có con. Hùng hiện giảng dạy Tin học tại Trung tâm Nghị lực sống, còn My làm công việc chỉnh sửa ảnh. Ngoài công việc chính, hai vợ chồng còn lập kênh video chia sẻ về cuộc sống thường ngày, được nhiều người yêu mến. Bài viết: Cặp vợ chồng tí hon