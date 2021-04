10 cặp tình nhân phim Hàn được mong tái hợp

Shin Min Ah - So Ji Sub: Khi bộ phim Oh My Venus (2015) công bố diễn viên chính, cư dân mạng đã rất phấn khích về sự kết hợp giữa Shin Min Ah và So Ji Sub. Họ dường như là một cặp đôi hoàn hảo. Khi tác phẩm lên sóng, hai diễn viên không làm người hâm mộ thất vọng bởi sự ăn ý và linh hoạt trong lối thể hiện. Vì vậy, nếu tái hợp trong tương lai, Shin Min Ah và So Ji Sub chắc hẳn sẽ tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.