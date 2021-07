10 cặp nhân vật nam được yêu thích trong phim

Kill Me, Heal Me: Bộ phim Kill Me, Heal Me kể về Cha Do Hyun (Ji Sung thủ vai) - một người mắc bệnh đa nhân cách sau khi trải qua nhiều biến cố đau buồn. Một trong số 7 nhân cách của anh gồm có Ahn Yo Na - cô nữ sinh cá tính với tình yêu mãnh liệt dành cho ca sĩ thần tượng. Khi gặp mặt Oh Ri On (Park Seo Joon thủ vai), Yo Na phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Cách Yo Na nhiệt tình theo đuổi Ri On cùng nụ hôn bất ngờ giữa cả hai đã giúp Ji Sung và Park Seo Joon giành giải Cặp đôi của năm tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2015.