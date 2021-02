10 cảnh phim kinh dị khiến người xem ám ảnh

Cõi chìm sâu trong Get Out (2017): Theo lời đạo diễn Jordan Peele, cảnh phim về cõi chìm sâu trong Get Out - nơi linh hồn người ta đến sau khi bị thôi miên - là biểu tượng cho những người yếu thế, cũng như tội ác của xã hội đã chèn ép họ. Khán giả được thấy sự đối lập giữa hai phần cơ thể của Chris (Daniel Kaluuya) - bên ngoài tê liệt, nhưng vẫn nhận thức được xung quanh, với bên trong đã chìm sâu vào tĩnh lặng. Chi tiết kết nối mọi manh mối bất thường được cài cắm rải rác xuyên suốt bộ phim thành một câu chuyện hoàn chỉnh, và hé lộ sự thật kinh hoàng ẩn sau gia đình da trắng mang bộ mặt cởi mở, mến khách. Ảnh: Universal Pictures.