10 ca khúc tạo nên danh tiếng của Katy Perry

Part of me: Album Teenage dream đạt thành công vang dội khi có đến 5 single thống lĩnh vị trí dẫn đầu BXH âm nhạc Mỹ. Katy Perry và ê-kíp quyết định phát hành phiên bản album mở rộng Teenage dream: The complete confection với đĩa đơn mở đầu Part of me. Bài hát thuộc thể loại dance pop và pop rock. Trong bản thu, nữ ca sĩ chọn cách hát mạnh mẽ, dồn dập nhằm thể hiện thông điệp sức mạnh của bản thân. Bản hit thâm tóm hạng nhất BXH âm nhạc Mỹ.