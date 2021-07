10 ca khúc nổi tiếng toàn cầu của Lady Gaga

Born this way: Born this way truyền tải thông điệp nhân đạo dành cho những người thuộc cộng đồng LGBTQ+. Phần lời sâu sắc được Gaga sáng tác vỏn vẹn trong vòng 10 phút. Nhiều câu hát trong bài đươc yêu thích và trở thành châm ngôn sống của người trẻ, như “I'm beautiful in my way ‘cause God makes no mistakes / I'm on the right track, baby, I was born this way” (Tôi đẹp theo cách của riêng mình, vì Chúa chẳng tạo ra sai lầm nào cả / Tôi đang đi trên đúng con đường, tôi được sinh ra như thế đấy), “Don't hide yourself in regret, just love yourself and you're set” (Đừng thu mình lại với những nuối tiếc, hãy yêu quý chính mình)… Bản hit thống lĩnh vị trí top 1 BXH âm nhạc Mỹ liên tiếp 6 tuần.