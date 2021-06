10 ca khúc Kpop đáng nghe trong mùa hè

Dun Dun Dance (Oh My Girl): Dù đã ra mắt được gần một tháng, ca khúc Dun Dun Dance vẫn trụ vững trên top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Bản nhạc của Oh My Girl được khen ngợi là một trong những ca khúc đáng chú ý nhất trong mùa hè với giai điệu bắt tai, đáng yêu, mang tới không khí sôi động. Với thành tích nhạc số nổi bật, Dun Dun Dance trở thành bản hit tiếp theo của Oh My Girl, sau Nonstop và Dolphin.