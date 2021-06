10 ca khúc Kpop đáng nghe nhất nửa đầu 2021

On The Ground (Rosé): On The Ground là dự án solo đầu tiên của Rosé. Bài hát nói về hành trình tìm câu trả lời cho mục đích sống của mỗi con người. On The Ground nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Hàn Quốc và quốc tế, đồng thời giúp Rosé trở thành nữ ca sĩ Hàn Quốc có MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất.