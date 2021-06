10 ca khúc đưa Ariana Grande thành 'nữ hoàng nhạc số'

The way: Single phát hành năm 2013 mở đường trong album Yours truly đầu tay của Ariana Grande. Bài hát lấy cảm hứng từ giai điệu A little bit of love của Russell, phát hành năm 1979. Ca khúc đánh dấu màn chào sân thuyết phục của Grande với chất giọng ngọt ngào, kỹ thuật luyến láy R&B điêu luyện. Các nhà phê bình ví Ariana Grande là “tiểu Mariah Carey”.