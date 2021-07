10 ca khúc chất lượng nhất nửa đầu 2021

Next Level – aespa: Next Level là bản remake nhạc phim Fast and Furious: Hobbs and Shaw. Phần lời của Next Level nhắc đến Kwangya, địa danh thuộc “vũ trụ văn hóa SM” (SMCU). Bài hát nhận nhiều phản hồi tiêu cực của người hâm mộ sau khi ra mắt như bố cục lộn xộn, ca từ khó nghe… Nhưng sau một tháng, Next Level bắt đầu được khán giả yêu thích và đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Hiện tại, ca khúc của aespa đứng đầu bảng xếp hạng mới của MelOn - thành tích rất hiếm ca sĩ thần tượng đạt được sau khi "ông lớn ngành giải trí" KakaoM cải tổ lại cách tính điểm trên trang nhạc số này.