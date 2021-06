10 bom tấn hè từng thua lỗ nặng nề

King Arthur: Legend of the Sword (2017): Legend of the Sword là phát súng mở màn cho thương hiệu phim dài 6 phần xoay quanh nhân vật vua Arthur được Warner Bros ấp ủ. Tuy nhiên, giấc mộng vàng của ông lớn Hollywood nhanh chóng tan vỡ khi bộ phim mang màu sắc sử thi chỉ thu 148,6 triệu USD từ phòng vé toàn cầu trong khi được đầu tư 175 triệu USD kinh phí sản xuất. Ảnh: Warner Bros..