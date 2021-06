10 bom tấn hè có doanh thu tỷ USD

The Fate of the Furious (2017): Phần thứ 8 của thương hiệu phim tốc độ ra mắt vào trung tuần tháng 4 năm 2017. Tác phẩm, được hãng Universal Pictures đầu tư 250 triệu USD , thu 1,2 tỷ USD toàn cầu. The Fate of the Furious tiếp tục câu chuyện của Dominic Toretto (Vin Diesel) cùng gia đình tốc độ sau khi mất hai thành viên chủ chốt là Brian (Paul Walker) và Mia (Jordana Brewster). Ảnh: Universal Pictures.