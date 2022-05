10 bộ váy đẹp nhất Met Gala 2022

Với chủ đề Met Gala năm nay mang tên “In America: An Anthology of Fashion”, xoay quanh cốt lõi của phong cách Mỹ và tưởng nhớ những nhà thiết kế tài năng, các ngôi sao bước trên thảm đỏ trong trang phục lấp lánh, thể hiện vẻ cổ điển. Nằm trong top những sao nữ mặc đẹp nhất bữa tiệc thời trang do ELLE bình chọn là người mẫu Kaia Gerber. Con gái của Cindy Crawford khoe dáng trong chiếc váy của Alexander McQueen. Cô kết hợp cùng lối trang điểm và mái tóc gợi nhớ đến thời xưa.