Những bộ truyện tranh được đọc nhiều nhất tại Nhật Bản năm 2022

Trang Oricon công bố bảng xếp hạng các bộ truyện tranh bán chạy nhất tại Nhật Bản năm 2022. Doanh số các bộ truyện tranh hàng đầu có sự sụt giảm đáng kể.

Top 10 truyện tranh bán chạy nhất 2022 theo thống kê của Oricon. Ảnh: WSJ_manga/Twitter.

Dù số lượng bán ra giảm xấp xỉ 60% so với năm 2021, Jujutsu Kaisen và Tokyo Revengers vẫn là hai tựa sách đứng đầu bảng xếp hạng truyện tranh 2022. Spy x Family lần đầu lọt vào danh sách này sau 3 năm ra mắt. Trong khi đó, One Piece nhanh chóng quay trở lại top 5 sau khi rớt xuống vị trí thứ 6 vào năm ngoái.

Kết quả được Oricon thống kê từ ngày 22/11/2021 đến 20/11/2022 tại 3.967 nhà sách trên toàn nước Nhật, bao gồm mua hàng trực tiếp và trực tuyến.

1. Jujutsu Kaisen (Gege Akutami)

Jujutsu Kaisen hay Chú thuật hồi chiến là bộ truyện tranh Nhật Bản của tác giả Akutami Gege, đăng trên tạp chí Weekly Shōnen Jump của Shueisha kể từ tháng 3/2018. Nhân vật chính là Itadori Yuji, một nam sinh trung học vô tình nuốt phải một nguyền hồn hùng mạnh tên Ryoumen Sukuna. Sau đó, anh tham gia trường học Chú thuật sư với mục đích thu thập tất cả các ngón tay còn lại và tiêu diệt Sukuna.

Theo Oricon, tổng cộng từ năm 2020 đến 2022, Jujutsu Kaisen đã bán được 49.912.634 bản. Trong đó có 12.282.260 bản được ghi nhận vào năm 2022 giúp Jujutsu kaisen tiếp tục giữ vị trí bộ truyện tranh được yêu thích nhất tại Nhật.

2. Tokyo Revengers (Ken Wakui)

Giống Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers cũng nằm trong Top 10 bộ truyện bán chạy nhất năm trước. Tuy nhiên, thành tích của nó đã giảm xuống 55,77% so với năm ngoái, còn 11.048.067 bản. Vì bộ truyện đang đi đến hồi kết, dự tính chỉ còn hai tập nữa nên sẽ rất khó để bộ truyện giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng vào năm sau.

Tokyo Revengers là bộ truyện tranh thể loại băng đảng học đường kết hợp với du hành thời gian của tác giả Wakui Ken. Bộ truyện được đăng tải lần đầu trên tạp chí Weekly Shounen Magazine của Kodansha từ tháng 3/2017.

3. Spy x Family (Tatsuya Endou)

Được đăng tải trên tạp chí Shōnenx Jump+ kể từ tháng 3/2019 nhưng đến năm nay Spy x Family mới chính thức bước vào top 5 của bảng xếp hạng Oricon. Câu chuyện kể về một điệp viên của nước Westalis có mật danh là "Twilight". Nhằm tiếp cận một nhân vật cấp cao tại đất nước Ostania phía Đông, anh tạo một gia đình tạm thời với con gái Anya (một nhà ngoại cảm nhí) và người vợ Yor (một sát thủ ngầm cần kết hôn để che giấu thân phận). Cả ba cố gắng xây dựng một "gia đình kiểu mẫu" trong khi không biết gì về thân phận thật sự của nhau, ngoại trừ con gái nhỏ Anya.

Với cốt truyện mới lạ và hài hước, bộ truyện đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Đặc biệt, từ khi phiên bản anime bắt đầu phát sóng từ tháng 4/2022, bộ truyện đã đạt được cú bứt phá trên toàn thế giới và trở thành top 3 bán chạy nhất năm 2022 tại Nhật Bản với 10.600.571 bản được ghi nhận.

Bảng xếp hạng truyện tranh năm 2022 tính theo số lượng bán ra của mỗi tập. Nguồn: Oricon.

4. One Piece (Eiichiro Oda)

Bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece đã liên tục nằm trong Top 5 từ năm 2015 đến 2020, và chỉ phải rơi xuống vị trí thứ 6 vào năm 2021 khi đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Jujutsu Kaisen và Kimetsu no Yaiba.

Tuy nhiên, với sức hút từ tập 100 đổ đi, nó nhanh chóng quay trở lại chiếm vị trí top 4 của năm 2022. Tính theo số lượng bán lẻ của từng tập, One Piece từ tập 101 đến 103 đã chiếm trọn 3 vị trí đầu trong bảng xếp hạng và chỉ đứng sau Jujutsu Kaisen tập 18. Mặc dù bán được ít hơn so với giai đoạn 2015 đến 2017, con số này vẫn vượt xa hiệu suất của nó từ năm 2018 đến năm 2021 và là thành tích tốt nhất trong vòng 5 năm qua.

5. Boku no Hero Academia (Kouhei Horikoshi)

Số lượng bán ra của Boku no Hero Academia giảm 23,74% so với năm ngoái, nhưng trong một năm khi mà các bộ truyện tranh hàng đầu cũng sụt giảm đáng kể, nó vẫn đạt được thứ hạng cao hơn các năm trước và lọt vào top 5. Tính từ năm 2016, Boku no Hero Academia cũng thường xuyên xuất hiện trong top 10.

Ngoài ra, các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt là: Kingdom (Hara Yasuhisa), Blue Lock (Kaneshiro Muneyuki), Chainsaw Man (Fujimoto Tatsuki), Do not say Mystery (Yumi Tamura), Kaiju No.8 (Naoya Matsumoto).

Đáng chú ý, Chainsaw Man là cái tên được khá hot trong thời gian qua sau khi vượt qua One Piece để trở thành manga được đọc nhiều nhất trên Manga Plus vào tháng 7. Dự án chuyển thể anime vào cuối năm nay cũng liên tục gây sốt ngay cả khi chưa ra mắt. Tuy vậy, độ thảo luận cao trên các mạng xã hội vẫn chưa đủ để đưa nó lọt vào top 5 bán chạy của năm nay.

Có thể kỳ vọng một thứ hạng cao hơn cho bộ truyện này sau khi bản anime ra mắt vào năm sau. Đây là hiệu ứng thường thấy giúp các bộ truyện tranh bứt phá trên bảng xếp hạng như đã từng xảy ra với Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers vào năm 2021 hay Spy x Family của năm nay.