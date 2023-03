10 bộ trang phục Dior ấn tượng của Jisoo BlackPink

Được biết đến với vai trò đại sứ thương hiệu thời trang cao cấp Dior, Jisoo (BlackPink) liên tục diện trang phục của nhà mốt này khi tham gia các sự kiện lớn.

Xuất hiện tại buổi trình diễn thời trang của nhà mốt Dior, đại sứ Jisoo (BlackPink) gây ấn tượng với chiếc váy cúp ngực màu tím. Ảnh: @sooyaaa__.

Trước khi xuất hiện tại buổi trình diễn bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của Dior tại Tuần lễ thời trang Paris, Jisoo (BlackPink) đã hoàn thành tốt vai trò đại sứ thương hiệu khi thường xuyên xuất hiện với váy áo đến từ nhà mốt này.

Giá trị truyền thông mà thành viên nhóm nhạc BlackPink mang đến cho Dior được đánh giá là tương đối lớn. Khi diện chiếc váy trị giá 5.200 USD của nhãn hàng này trên bìa tạp chí Vogue Pháp, Jisoo đã tạo ra một cơn sốt mua sắm.

Sản phẩm cháy hàng trên tất cả nền tảng, thậm chí khiến website Dior sập, theo Kbizoom. Dưới đây, SCMP đã liệt kê những bộ trang phục đình đám đánh dấu sự kết hợp của thần tượng K-Pop và thương hiệu thời trang cao cấp này.

Bức hình diện chiếc áo quây được biến tấu từ khăn quàng cổ của Jisoo gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: @sooyaaa__.

Áo yếm in logo

Trước khi chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của Dior, Jisoo từng gây sốt khi đăng tải tấm hình mặc chiếc áo yếm của nhãn hàng trên trang cá nhân vào tháng 8/2020.

Chiếc áo quây được biến tấu từ khăn quàng cổ, in logo thương hiệu Dior. Ca sĩ kết hợp mẫu áo với quần đùi denim, khoe đôi chân dài.

Cô cũng sử dụng bộ trang sức bao gồm vòng cổ, nhẫn và hoa tai của nhãn hàng này trong bức hình.

Jisoo diện mẫu váy thêu của Dior trong tiệc sinh nhật tuổi 26. Ảnh: @sooyaaa__.

Váy thêu trong tiệc sinh nhật

Trong tiệc sinh nhật lần thứ 26, Jisoo diện một chiếc váy chạm sàn màu xanh dương.

Điểm nhấn của mẫu váy là họa tiết chim công xanh lá được các kỹ thuật viên của Dior thêu tay.

Chiếc váy trong suốt và kiểu tóc tết lệch một bên cũng được đánh giá là phù hợp với phong cách thanh lịch thường thấy của giọng ca How Do You Like That.

Jisoo chọn áo dệt kim khi xuất hiện với tư cách đại sứ Dior. Ảnh: @dior.

Áo dệt kim khi trở thành đại sứ Dior

Trong lần đầu xuất hiện với tư cách đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior vào tháng 3/2021, Jisoo diện một chiếc áo dệt kim ngắn tay in hoa.

Cô kết hợp cùng chân váy đen sang trọng và túi Cargo nhỏ đồng màu.

Bộ trang sức được thiết kế theo phong cách bohemian tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết, hoang dã của ca sĩ.

Thành viên BlackPink mặc váy cổ yếm, in họa tiết nữ thần Hy Lạp đến từ Dior. Ảnh: @sooyaaa__.

Váy in họa tiết nữ thần Hy Lạp tại Tuần lễ thời trang Paris 2021

Xuất hiện tại buổi trình diễn của Dior tại Tuần lễ thời trang Paris ngay sau đại dịch, Jisoo thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng.

Cô diện một chiếc váy trắng cổ yếm, dáng chữ A thoải mái.

Điểm nổi bật của mẫu váy là hình thêu nữ thần Hy Lạp Athena. Jisoo phối thiết kế này cùng giày cao gót đen và túi Micro Lady Dior.

Bộ đồ caro trắng đen của Jisoo tại xưởng vẽ Dior được giới mộ điệu đánh giá cao. Ảnh: @sooyaaa__.

Outfit trắng đen cổ điển tại xưởng vẽ của Dior

Thành viên nhóm nhạc BlackPink đã đến thăm xưởng vẽ của Dior tại Paris (Pháp) trước buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2022.

Ngôi sao K-Pop diện nhiều bộ đồ trong thời gian lưu trú tại Pháp, song gây ấn tượng mạnh với outfit trắng - đen cổ điển.

Chiếc áo khoác lửng và chân váy ngắn tạo nên một bộ trang phục thời thượng. Họa tiết caro khiến Jisoo lập tức trở thành quý cô Paris.

Cô hoàn thiện bộ đồ với đôi boots da đen, cao tới đầu gối.

Jisoo chọn bộ đồ kẻ sọc vàng đen tại show thời trang của Dior năm 2022. Ảnh: AFP.

Váy kẻ sọc vàng tại show Dior 2022

Trang phục của Jisoo tại buổi giới thiệu bộ sưu tập Dior Thu/Đông 2022 được nhiều biên tập viên thời trang tán dương.

Bộ trang phục màu vàng - đen lấy cảm hứng từ phim điện ảnh Gossip Girl đặc biệt phù hợp với nữ ca sĩ.

Cô kết hợp bộ đồ cùng áo sơ mi ngắn tay bên trong, giày cao gót đen và túi xách Mini Lady Dior.

Jisoo ngồi hàng ghế đầu tại show thời trang Dior ở Seoul (Hàn Quốc) với váy ren đen. Ảnh: @sooyaaa__.

Váy ren đen tại show Dior ở Hàn Quốc

Khi thương hiệu thời trang cao cấp này tổ chức buổi trình diễn tại Seoul (Hàn Quốc), Jisoo trở thành gương mặt không thể vắng bóng trên hàng ghế đầu.

Cô diện chiếc váy ren đen thanh lịch cùng túi xách Micro Lady Dior.

Khi mặc trang phục tối giản, thần tượng K-Pop này lựa chọn màu son đỏ đậm, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt.

Thành viên BlackPink diện váy dây của Dior tại MTV VMAs 2022. Ảnh: @sooyaaa__.

Váy ren được thiết kế riêng tại MTV VMAs 2022

Khi xuất hiện tại MTV VMAs 2022, Jisoo gây ấn tượng với mộ điệu bởi chiếc váy dây đến từ thương hiệu Dior.

Cô khéo léo khoe vai trần, xương quai xanh với mẫu váy ren được thiết kế riêng này.

Ca sĩ kết hợp thêm hoa tai Cartier và nhẫn bạc để trở nên nổi bật giữa dàn ngôi sao quốc tế tham dự sự kiện.

Mẫu váy trắng lấy cảm hứng từ Audrey Hepburn gây sốt khi được Jisoo mặc. Ảnh: AFP.

Váy trắng lấy cảm hứng từ Audrey Hepburn

Lấy cảm hứng từ biểu tượng thời trang Audrey Hepburn, Jisoo lựa chọn kiểu tóc búi cao và mái bằng.

Hình ảnh của ca sĩ khi tham gia buổi trình diễn Haute Couture Xuân 2023 của Dior gây sốt trên mạng xã hội.

Cô diện chiếc váy trắng xòe rộng giống Audrey Hepburn. Sự lựa chọn phụ kiện của Jisoo trong lần xuất hiện này là túi Lady D-Joy và giày cao gót J’Adior.

Jisoo diện váy quây tím, tỏa sáng tại Tuần lễ thời trang Paris 2023. Ảnh: @sooyaaa__.

Váy tím cúp ngực tại Tuần lễ thời trang Paris 2023

Gần đây, Jisoo xuất hiện tại thảm đỏ và hàng ghế đầu show thời trang của nhà mốt Dior tại Paris (Pháp).

Cô chọn chiếc váy quây tím bồng xòe được thiết kế riêng.

Giọng ca Pink Venom trở nên quyến rũ, sang trọng với mái tóc xoăn nhẹ và chiếc ví Dior nhỏ nhắn. Kiểu trang điểm nhấn vào đôi mắt tôn vinh thần thái hút hồn của ca sĩ.