10 bộ phim thành công giữ kín bí mật đến phút chót

Iron Man 3 (2013): Ben Kingsley được quảng bá là sẽ tái hiện sự hung tàn của Mandarin trên màn ảnh. Đây vốn là kẻ thù truyền kiếp của Người Sắt ở nguyên tác truyện tranh. Song, đến giữa phim, khán giả được biết đây chỉ là gã diễn viên đóng thế có tên Trevor Slattery, được Aldrich Killian (Guy Pearce) thuê về. Tình tiết được giữ kín đến phút chót, nhưng sự bất ngờ gây ra vô số tranh cãi trong cộng đồng fan Marvel. Thời gian tới, Mandarin đích thực sẽ do Lương Triều Vỹ đảm nhận và xuất hiện trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021).