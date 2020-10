10 bộ phim nổi tiếng thực chất là bản làm lại

You've Got Mail (1998): Bộ phim hài - lãng mạn xoay quanh hai đối thủ làm ăn không đội trời chung nhưng lại vô tình phải lòng nhau qua mạng Internet có Tom Hanks và Meg Ryan đóng chính. Nguyên tác của You’ve Got Mail là The Shop Around the Corner (1940) với câu chuyện về một nhân viên (James Stewart) ở tiệm quà phải lòng cô đồng nghiệp khó ưa qua những lá thư tay. 9 năm sau, phim được làm lại thành phiên bản ca vũ nhạc có Judy Garland đóng chính và mang tên In the Good Old Summertime.