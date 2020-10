10 bộ phim làm lại thành công của Hollywood

Let Me In (2010): Năm 2008, bộ phim Thụy Điển Let the Right One In xoay quanh tình bạn, tình yêu kỳ lạ nảy sinh giữa một cậu bé thường xuyên bị bắt nạt với ma cà rồng trong hình dạng bé gái gây tiếng vang nhờ đường dây câu truyện giàu cảm xúc, bất chấp phần hình ảnh bạo lực. Bản phim làm lại của Mỹ năm 2010 do Matt Reeves thực hiện có một số thay đổi nhỏ trong cốt truyện, nhưng về tổng thể vẫn bảo toàn được những điểm hấp dẫn của nguyên tác. Giới phê bình nhận xét Let Me In là bộ phim tiêu biểu cho cách làm lại đúng đắn một bộ phim đã quá nổi tiếng.