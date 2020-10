10 bộ phim làm lại ăn khách nhất

10. Rise of the Planet of the Apes (2011) - 481,8 triệu USD : Hãng Fox tái khởi động thương hiệu kinh điển Hành tinh khỉ bằng Rise of the Planet of the Apes. Trên thực tế, tác phẩm vay mượn nội dung của Conquest of the Planet of the Apes (1972) - tập bốn của loạt phim gốc, và gây tranh cãi về việc liệu đây có phải là phim remake hay không. Dù thế nào, Rise of the Planet of the Apes vẫn gây bất ngờ khi đạo diễn Rupert Wyatt đã thổi được luồng gió mới cho thương hiệu tưởng chừng không thể vực dậy sau nhiều năm.