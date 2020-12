10 bộ phim kinh dị được đánh giá cao trong năm 2020

Color Out of Space: So với các tác phẩm về quái vật không gian gần đây, Color Out of Space tỏ ra mới mẻ nhờ chất liệu gốc đến từ tiểu thuyết của H.P. Lovecraft. Câu chuyện trong phim khép lại bằng đoạn kết gây ám ảnh về sự nhỏ bé của con người trước vô số thế lực hùng mạnh khác ngoài vũ trụ. Diễn xuất của Nicolas Cage trong vai người đàn ông điên loạn và các sinh vật bị biến đổi bởi ánh sáng từ viên thiên thạch khiến người xem cảm thấy khó quên.