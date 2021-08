10 bộ phim để đời của huyền thoại võ thuật Sonny Chiba

Sonny Chiba được coi là một trong những diễn viên huyền thoại Nhật Bản. Ông có sự nghiệp kéo dài sáu thập kỷ với gần 200 vai diễn điện ảnh và truyền hình.

Ngày 19/8, người hâm mộ Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung nhận tin buồn ngôi sao hành động nổi tiếng Shinichi Sonny Chiba qua đời vì Covid-19, hưởng thọ 82 tuổi.

Trong sự nghiệp kéo dài sáu thập kỷ với gần 200 vai diễn điện ảnh và truyền hình, Chiba là một trong những ngôi sao lớn của Nhật Bản. Ông nhận được sự yêu mến khi luôn hoạt động tích cực cho tới những ngày cuối đời.

Sonny Chiba có đai đen ở 6 bộ môn bao gồm karate, judo và kiếm đạo. Ban đầu, ông mong muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì chấn thương lưng, Chiba buộc phải thay đổi con đường sự nghiệp. Thời điểm đó, ông mở trường đào tạo dành cho những người muốn theo đuổi công việc diễn viên phim hành động hay diễn viên đóng thế.

Shinichi Sonny Chiba qua đời ở tuổi 82 vì Covid-19. Ảnh: SCMP.

Khoảng thời gian những năm 1970 được coi là thời kỳ hoàng kim của Sonny Chiba. Vai diễn trong The Street Fighter năm 1974 đã mang tên tuổi của ông đến gần hơn với công chúng. Trong phim, Chiba vào vai chuyên gia karate có nhân cách đạo đức không rõ ràng và luôn đối đầu với băng đảng xã hội đen, nhóm người buôn ma túy.

Khoảng ba thập kỷ trở lại đây, Chiba như "hồi sinh" với vai diễn Quentin Tarantino. Đạo diễn người Mỹ đã nhắc đến ông khi làm kịch bản cho True Romance (1993). Chiba được khán giả ca ngợi là diễn viên đóng phim võ thuật giỏi nhất thời bấy giờ.

Invasion of the Neptune Men (1961)

Vai chính đầu tiên của Sonny Chiba là một siêu anh hùng trong Invasion of the Neptune Men. Vai diễn này của cố nghệ sĩ mang trọng trách chống lại cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, sản phẩm này của Sonny Chiba vấp phải nhiều lời chê bai từ khán giả. Nhiều người cho rằng Invasion of the Neptune Men có mức đầu tư rẻ mạt, lời thoại vụng về.

Hiroshima Death Match (1973)

Trong phần thứ hai của Battle Royale, Sonny Chiba vào vai cậu con trai ngông cuồng của một ông trùm. Chỉ là nhân vật phụ nhưng lối diễn xuất của cố nghệ sĩ được đánh giá nổi bật nhất phim. Khán giả cho rằng Sonny Chiba đã làm lu mờ nhiều gương mặt khác trong phim như Kinya Kitaoji hay ngôi sao của loạt phim Bunta Sugawara.

The Street Fighter (1974)

Sonny Chiba nhận được lời khen của số đông khán giả khắp châu Á với vai diễn trong bộ phim hành động kinh điển của Shigehiro Ozawa là The Street Fighter. Sau phần 1, tác phẩm của Ozawa tiếp tục được sản xuất hai phần tiếp theo. Tuy nhiên, khán giả cho rằng phần một thành công nhất trong khi phần hai, ba bị sắp xếp lộn xộn, thiếu logic.

Wolf Guy (1975)

Wolf Guy là bộ phim có nội dung kỳ lạ, pha trộn giữa thể loại kinh dị với hành động. Trong phim, Chiba thể hiện tốt vai diễn là hậu duệ duy nhất trong bộ tộc người sói cổ đại. Ông vào vai người điều tra chuỗi những vụ giết người man rợ ở Tokyo.

Trong tác phẩm này, khán giả dành lời khen cho ánh mắt sắc bén, hoang dã của Sonny Chiba và khẳng định ông là người phù hợp nhất cho vai diễn trong Wolf Guy.

The Bullet Train (1975)

Hai thập kỷ trước khi Keanu Reeves gây được tiếng vang lớn với Speed, Sonny Chiba từng là người được quan tâm hơn cả. Ông đóng vai người điều khiển tàu cao tốc Shinkansen, người phát hiện ra quả bom trên tàu sẽ phát nổ nếu tàu chạy chậm lại trong The Bullet Train.

Doberman Cop (1977)

Năm 1977, Sonny Chiba kết hợp với đạo diễn Fukasaku để sản xuất bộ phim kinh dị Doberman Cop. Trong phim, cố nghệ sĩ vào vai người cảnh sát có tính cách thô lỗ. Nhiệm vụ của nhân vật này là có mặt ở một thành phố lớn để điều tra vụ án giết người với nạn nhân là cô gái trẻ.

Golgo 13: Assignment Kowloon (1977)

Sonny Chiba từng đến Hong Kong để tham gia dự án Golgo 13: Assignment Kowloon (1977). Đây là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm manga của Takao Saito. Trong phim, Sonny Chiba vào vai sát thủ huyền thoại Golgo 13 có nhiệm vụ giết trùm ma túy khét tiếng. Để thực hiện điều này, Golgo 13 phải chạm mặt với cảnh sát Ga Lun.

Shogun's Samurai (1978)

Shogun's Samurai là bộ phim của đạo diễn Fukasaku kể về sự phản bội và thuyết âm mưu của nhóm người nắm trong tay quyền lực. Trong phim, cố nghệ sĩ Chiba vào vai huấn luyện viên đấu kiếm. Vai diễn này đã mang lại cho ông đề cử giải thưởng ở Viện Hàn lâm Nhật Bản. Tới năm 1981, Sonny Chiba tiếp tục nhận vai diễn này trong Samurai Reincarnation.

GI Samurai (1979)

Trong GI Samurai, Chiba đóng vai trung úy JSDF với nhiệm vụ vận chuyển và có cơ hội quay ngược trở lại 400 năm về trước, thời điểm họ bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu giữa các lãnh chúa đối địch. GI Samurai là cuộc phiêu lưu du hành thời gian và mở ra nhiều suy nghĩ sâu xa về bản chất của chiến tranh.

The Triple Cross (1992)

The Triple Cross là sự hợp tác cuối cùng của Chiba và đạo diễn Fukasaku. Tác phẩm kể về ba kẻ lừa đảo trong một vụ trộm cuối cùng. Bộ phim được đánh giá có kịch bản chặt chẽ, logic và đã gây tiếng vang sau khi ra mắt.