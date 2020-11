10 bộ phim đánh dấu sự trở lại của dàn sao Hàn sau khi rời quân đội

Sau vai diễn trong Real, Kim Soo Hyun nhập ngũ vào ngày 23/10/2017 và xuất ngũ vào ngày 1/7/2019. Khi trở lại, khán giả hy vọng Soo Hyun sẽ tiếp tục góp mặt trong những bộ phim truyền hình. Việc xuất hiện trong It’s okay to not be okay (Điên thì có sao) của nam diễn viên khiến người hâm mộ anh vui mừng.