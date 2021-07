10 bộ phim dành cho hội yêu mèo

Zing tổng hợp danh sách phim đáng xem để người yêu mèo thỏa thích ngắm thú cưng trên màn ảnh.

Zing tổng hợp danh sách phim đáng xem để người yêu mèo thỏa thích ngắm thú cưng trên màn ảnh.

Mèo là loài động vật đáng yêu và được ưu ái trở thành nhân vật chính trong nhiều tác phẩm nghệ thuật.

Trong thời gian giãn cách, bạn vẫn có thể mở rạp phim tại nhà với loạt phim được IMDb đánh giá cao sau đây.

_____



Kedi

IMDb: 7.7/10 Thời lượng: 80 phút Cast: Bülent Üstün, Aslan Parcasi, Yaman Barlas, Psikopat

Ảnh: The New York Times.

Nội dung:

Keidi là bộ phim tài liệu ăn khách của nữ đạo diễn Ceyda Torun, người đã lớn lên ở Istanbul và quen thuộc với hình ảnh những chú mèo hoang. Phim ký thuật cuộc sống của những chú mèo tại Istanbul, nơi người dân yêu mến và quan tâm đến loài động vật này.

Lý do nên xem:

Kedi đạt hơn 2,2 triệu USD sau 9 tuần ra mắt, hiện là bộ phim có doanh thu cao thứ 2 của hãng Oscilloscope dù chẳng có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng nào.

sau 9 tuần ra mắt, hiện là bộ phim có doanh thu cao thứ 2 của hãng Oscilloscope dù chẳng có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng nào. Bộ phim từng được giới thiệu tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Những cảnh quay hoàn toàn là thật, mang lại cho khán giả góc nhìn thú vị về cuộc sống của những chú mèo hoang.

_____



Imaginary Cat

IMDb: 7/10 Thời lượng: 8 tập Cast: Yoo Seung Ho, Hye Jung Cho, Kim Min-Suk, Yeri Han

Ảnh: Heart and Seoul.

Nội dung:

Bộ phim nói về câu chuyện của Hyun Jong-hyun, một nhân viên bán thời gian có ước mơ trở thành người viết truyện webtoon. Bạn thân của anh là chú mèo béo đáng yêu tên Bokgil. Trong Imaginary Cat, hai nhân vật chính sẽ có một chuyện tình lãng mạn và ngọt ngào nhờ sự kết nối của những chú mèo.

Lý do nên xem:

Phim thuộc thể loại tình cảm, nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều khán giả.

Vì là web-drama nên thời lượng tương đối ngắn, chỉ khoảng 35 phút/ tập.

Theo dõi sự kết hợp ăn ý của diễn viên Yoo Seung Ho và chú mèo Bokgil.

_____



The Travelling Cat Chronicles

IMDb: 6.4/10 Thời lượng: 120 phút Cast: Sota Fukushi, Alice Hirose

Ảnh: Moveek.

Nội dung:

The Travelling Cat Chronicles là câu chuyện về nhân vật Satoru, một chàng trai yêu mèo nhưng mắc bệnh nan y và không sống được bao lâu nữa. Satoru quyết định tìm người chủ mới cho chú mèo cưng Na Na của mình. Trong chuyến du hành khắp nơi để tìm người chủ mới ấy, Na Na và Satoru đã có được những kỷ niệm đáng nhớ.

Lý do nên xem:

Tình huống phim có lúc hài hước, có lúc khiến người xem phải rơi nước mắt.

Nội dung nhẹ nhàng nhưng thông điệp cuộc sống sâu sắc, chân thành.

Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên bán chạy nhất của tác giả Hiro Arikawa.

_____



A Street Cat Named Bob

IMDb: 7.4/10 Thời lượng: 103 phút Cast: Luke Treadaway, Ruta Gedmintas

Ảnh: Netflix.

Nội dung:

Phim dựa trên câu chuyện có thật về tình bạn của chàng vô gia cư James và chú mèo hoang tên Bob. Từ một chàng trai chạy trốn bi kịch gia đình lao vào nghiện ngập, quãng thời bên cạnh Bob đã khiến James trở thành người sống có trách nhiệm hơn. Nói cách khác, chú mèo Bob là động lực để chàng trai làm lại cuộc đời.

Lý do nên xem:

Phim đã giành chiến thắng ở hạng mục Phim Vương quốc Anh xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Quốc gia Vương quốc Anh.

Nội dung cảm động, ý nghĩa và truyền cảm hứng cho người xem.

Diễn xuất cực kỳ ăn ý giữa chú mèo lông vàng Bob và chàng vô gia cư James.

_____



If Cats Disappeared from the World

IMDb: 6.9/10 Thời lượng: 103 phút Cast: Satoh Takeru, Miyazaki Aoi, Hamada Gaku

Ảnh: Netflix.

Nội dung:

Trong phim, diễn viên Satoh vào vai anh bưu tá phát hiện mình bị mắc ung thư giai đoạn cuối. Trong một lần ngất đi, anh đã gặp tên ác quỷ mang hình dạng giống mình, hắn đến để trao thêm cơ hội sống cho anh. Tuy nhiên, để có được cơ hội này, anh phải chấp nhận đánh đổi: được sống thêm một ngày là một thứ trên cuộc đời sẽ biến mất. Mỗi lần như vậy, anh bưu tá có cơ hội hoài niệm về quá khứ, gia đình và những người thân yêu của mình.

Lý do nên xem:

Cốt truyện đặc sắc dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kawamura Genki, người gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản.

Màu phim đẹp, phần hóa thân xuất sắc của nam chính đã thể hiện được hai cá tính nhân vật riêng biệt.

Kỹ xảo trong phim được sử dụng hiệu quả, không phô trương mà vẫn thu hút và ấn tượng.

_____



Bad Cat

IMDb: 7.2/10 Thời lượng: 86 phút Đạo diễn: Mehmet Kurtulus, Ayse Ünal

Ảnh: Mubi.

Nội dung:

Bộ phim kể về Shero, con mèo ranh mãnh và băng nhóm của nó. Chúng thường tụ tại khu phố Istanbul để tranh giành lãnh thổ, tán gái và uống rượu. Bộ phim phê phán những vấn đề tồn tại trong xã hội, đồng thời mang đến tiếng cười đầy sảng khoái cho khán giả.

Lý do nên xem:

Bad Cat bộ phim hoạt hình có ý nghĩa sâu sắc đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Phim thuộc thể loại hành động - hài hước mang tính giải trí cao.

Phim được đề cử tại nhiều liên hoan phim danh giá trong nước và quốc tế.

_____



Puss in Boots

IMDb: 6.6/10 Thời lượng: 90 phút Đạo diễn: Chris Miller

Ảnh: Deadline.

Nội dung:

Bộ phim khai thác những chuyến phiêu lưu đầu tiên, đầy vui nhộn của chú mèo Puss. Nhờ sự thông minh, gan dạ và dũng cảm, Puss đã cùng quân sư Humpty Dumpty và nàng trợ thủ Kitty Softpaws bày mưu tính kế đánh cắp những quả trứng vàng nổi tiếng. Cùng với nhóm của mình, Puss bắt đầu chuyến hành trình đầy thử thách và mạo hiểm.

Lý do nên xem:

Phiên bản lồng tiếng Việt với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng được khán giả yêu thích.

Puss in Boots nhận nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và được đề cử cho Phim hoạt hình hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 84.

Phim thuộc thể loại phiêu lưu, hóm hỉnh với phần hoạt họa đẹp mắt.

_____



The Cat Returns

IMDb: 7.2/10 Thời lượng: 75 phút Đạo diễn: Hiroyuki Morita

Ảnh: Spiderum.

Nội dung:

The Cat Returns kể về Haru, cô học sinh trung học 17 tuổi. Trong một lần tình cờ, Haru đã cứu một chú mèo khỏi tai nạn xe mà không biết chú mèo đó chính là hoàng tử của Vương quốc Mèo. Để trả ơn Haru, hoàng tử muốn lấy cô làm vợ. Vì quá bất ngờ, câu trả lời lúng túng của Haru đã bị hiểu lầm thành lời đồng ý và hàng loạt câu chuyện sau đó khiến cô bé rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”.

Lý do nên xem:

Cơ hội ngắm nhìn thế giới loài mèo sống động qua hình ảnh đáng yêu.

Sản phẩm chất lượng của Studio Ghibli, nổi tiếng với nhiều phim hoạt hình đình đám như Spirited Away, Grave of the Fireflies, My Neighbor Totoro,…

Disney đã đăng ký bản quyền phiên bản tiếng Anh của The Cat Returns để phát hành cho thị trường quốc tế.

_____



Kiki’s Delivery Service

IMDb: 7.9/10 Thời lượng: 103 phút Đạo diễn: Hayao Miyazaki

Ảnh: fanpop.

Nội dung:

Vào sinh nhật thứ 13, cô phù thuỷ nhỏ Kiki theo truyền thống sẽ phải rời nhà và học cách sống tự lập trong vòng một năm để trở thành phù thuỷ thực thụ. Kiki háo hức chuẩn bị và bắt đầu cuộc hành trình của mình cùng với chú mèo đen Jiji. Tại thành phố ven biển, cô gặp được nhiều con người thân thiện, tốt bụng.

Lý do nên xem:

Một tác phẩm hoạt hình thành công đến từ Ghibli mang vẻ đẹp bình yên, nhẹ nhàng và giản dị.

Yếu tố phép thuật trong Kiki’s Delivery Service không xa rời thực tế mà chủ yếu xoay quanh cuộc sống bình dị, đời thường đong đầy cảm xúc.

Nhạc phim bắt tai, có nét đặc trưng riêng.

_____



The Aristocats

IMDb: 7.1/10 Thời lượng: 78 phút Đạo diễn: Wolfgang Reitherman

Ảnh: Walt Disney Animation Studios.

Nội dung:

Cuộc sống của nữ bá tước mèo giàu có sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không có sự kiện bà mời người bạn già luật sư tới để ghi lại di chúc cho mình. Nữ bá tước quyết định để lại toàn bộ gia sản cho 4 chú mèo con. Nếu chúng có qua đời thì người được thừa hưởng gia sản khổng lồ đó sẽ là Edgar. Gã quản gia phản bội Edgar vô tình nghe được cuộc trò chuyện, nảy ra những ý định xấu xa và câu chuyện dần rắc rối từ đây.

Lý do nên xem: